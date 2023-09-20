Прощай, немытая Россия: митингующие в Ереване недовольны Кремлем и называют Путина "х**лом"
В Армении проходят масштабные митинги, на которых граждане массово выражают свое недовольство властями России. Они скандируют, что Путин является военным преступником и даже называют его "ху**ом"
Митинг связан с реакцией армянских властей на объявление Азербайджаном. антитеррористической операции В Нагорном Карабахе. Там заявили, что не будут участвовать в боевых действиях.
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Выступления армян против Путина
Армяне массово вышли на улицы на антиправительственный митинг. Люди требуют отставки премьер-министра Николая Пашиняна после отказа вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Тот заявил, что страна не будет делать "никаких необдуманных действий"
Отдельно протестующие выражают недовольство российскими властями, которые не предупредили Армению о планах Азербайджана. Они не подбирают слова и изо всех сил выражают свою позицию. Армяне массово ругают представителей власти оккупантов.
В частности, один из армян кричал в толпу, что Путин является "карликом и преступником", а также мужчина выражал недовольство вторжением в Украину. Он заявлял, что тот проводит военные преступления и вообще является "подлым трусом".
Также протестующий осудил имперскую политику России и ее амбиции по "восстановлению СССР". Тот недоволен тем, что в Армении якобы стоит марионеточное правительство.
Прощай немытая Россия – страна рабов, страна господ,
– скандировали в Ереване.
В конце армяне в один голос кричали "Лавров с**а", а также "Путин х**ло". Толпа активно повторяла эти фразы за одним из протестующих.
Что произошло в Нагорном Карабахе
- Утром 19 сентября Азербайджан объявил проведение "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это часть территории страны, которую Баку официально не контролирует, однако сейчас там проживает подавляющее количество армян.
- Ранее на территории Нагорного Карабаха проживали и армяне, и азербайджанцы. Однако Армения при поддержке России смогла отвоевать там монобольшинство – в том числе с помощью этнических чисток. Азербайджан разгромил Армению в 2020 году и та должна была покинуть Карабах, однако до сих пор этого не сделала.
- Армяне из-за обострения в Карабахе вышли на митинги и даже пытались штурмовать правительственное здание. Они бросали в правоохранителей разные предметы, а те в ответ применили светошумовые гранаты. Также протестующие заблокировали российское посольство из-за молчаливой политики России.