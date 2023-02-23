В более чем 250 городах в разных уголках мира 24 февраля пройдут митинги в поддержку Украины
Источник:Всемирный Конгресс Украинцев
Более 250 городов во всем мире присоединились к глобальной кампании по поддержке Украины. В годовщину полномасштабного вторжения в разных странах мира пройдут мирные акции, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами.
К глобальной кампании Украинского всемирного конгресса присоединились более 250 городов в разных странах мира. И их количество может вырасти.
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Что запланировали организаторы
Сообщается, что 24 февраля 2023 года во многих городах по всему миру пройдут массовые мирные демонстрации, марши солидарности и молитвенные мероприятия.
Где бы вы ни жили, мы призываем вас вместе поддержать Украину и присоединиться к кампании Всемирного конгресса украинцев "#365 дней сильных в 9-летней войне". Объединимся с Украиной 24 февраля!
– говорится в сообщении.
Страны, в которых пройдут митинги
Акции пройдут более чем в 40 странах. Заметим, что этот список еще будет дополняться. Если не нашли свою страну, просмотрите обновленную информацию на странице кампании:
- Канада,
- Австралия,
- США,
- Великобритания,
- Норвегия,
- Швеция,
- Италия,
- Грузия,
- Германия,
- Венгрия,
- Франция,
- Эстония,
- Испания,
- Польша,
- Словакия,
- Хорватия,
- Латвия,
- Ирландия,
- Мальта,
- Кипр,
- Португалия,
- Македония,
- Люксембург,
- Словения,
- Иордания,
- Япония,
- Сербия,
- Финляндия,
- Азербайджан,
- Армения,
- Черногория,
- Нидерланды,
- ЮАР,
- Турция,
- Бразилия,
- Аргентина,
- Бельгия,
- Ливан,
- Индия,
- Чехия,
- Литва,
- Греция,
- Кыргызская республика,
- Молдова,
- Новая Зеландия.
Также к акции еще есть время присоединиться другие страны и города. Всемирный конгресс украинцев призывает людей, также планирующих митинг на 24 февраля в поддержку Украины, присоединиться к их списку, подав заявку.