В более чем 250 городах в разных уголках мира 24 февраля пройдут митинги в поддержку Украины

Более 250 городов во всем мире присоединились к глобальной кампании по поддержке Украины. В годовщину полномасштабного вторжения в разных странах мира пройдут мирные акции, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами.

К глобальной кампании Украинского всемирного конгресса присоединились более 250 городов в разных странах мира. И их количество может вырасти.

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Что запланировали организаторы

Сообщается, что 24 февраля 2023 года во многих городах по всему миру пройдут массовые мирные демонстрации, марши солидарности и молитвенные мероприятия.

Где бы вы ни жили, мы призываем вас вместе поддержать Украину и присоединиться к кампании Всемирного конгресса украинцев "#365 дней сильных в 9-летней войне". Объединимся с Украиной 24 февраля!

– говорится в сообщении.

Страны, в которых пройдут митинги

Акции пройдут более чем в 40 странах. Заметим, что этот список еще будет дополняться. Если не нашли свою страну, просмотрите обновленную информацию на странице кампании:

Канада,

Австралия,

США,

Великобритания,

Норвегия,

Швеция,

Италия,

Грузия,

Германия,

Венгрия,

Франция,

Эстония,

Испания,

Польша,

Словакия,

Хорватия,

Латвия,

Ирландия,

Мальта,

Кипр,

Португалия,

Македония,

Люксембург,

Словения,

Иордания,

Япония,

Сербия,

Финляндия,

Азербайджан,

Армения,

Черногория,

Нидерланды,

ЮАР,

Турция,

Бразилия,

Аргентина,

Бельгия,

Ливан,

Индия,

Чехия,

Литва,

Греция,

Кыргызская республика,

Молдова,

Новая Зеландия.

Информацию по каждой стране, в том числе города и время проведения акции, можно узнать по ссылке.

Также к акции еще есть время присоединиться другие страны и города. Всемирный конгресс украинцев призывает людей, также планирующих митинг на 24 февраля в поддержку Украины, присоединиться к их списку, подав заявку.