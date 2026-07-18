Зеленский услышал протестующих – но ему нужно время, – советник Офиса Президента

Уже третий день подряд тысячи людей в разных городах Украины выходят на митинги с требованиями вернуть Михаила Федорова в Минобороны и отправить в отставку главнокомандующего Сырского. У Зеленского говорят, что президент услышал граждан еще в первый день протестов.

Об этом в эфире программы "Мы – Украина" заявил советник Офиса Президента Сергей Лещенко.

Как Зеленский отреагировал на митинги за Федорова и против Сырского?

По словам Лещенко, в первый день протестов президент заявил, что граждан в Украине всегда слышат. Советник ОП напомнил, что в прошлом году глава государства столкнулся с подобным случаем. И тогда он не проигнорировал голос украинцев.

Вероятно, Лещенко имел в виду митинги против отмены независимости НАБУ и САП, которые разгорелись в конце июля 2025 года. Сначала Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект, но затем отступил. После нескольких дней протестов он все-таки подписал закон, отменивший действие предыдущего.

Лещенко убежден, что на этот раз будет то же самое. Он не уточнил, какие именно решения готовят власти. Лишь добавил, что для их подготовки и принятия нужно время.

"Но, безусловно, сигнал услышан, и соответствующий ответный сигнал президента тоже был дан", – подчеркнул он.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку. Президент Зеленский отказался повторно выдвигать на пост министра обороны Михаила Федорова, предложив вместо него кандидатуру экс-главы МВД Игоря Клименко.

Это решение вызвало возмущение граждан. Люди вышли на протесты в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Днепре и других городах. Они требовали вернуть Федорова на пост министра обороны.

Президент пояснил, что был вынужден уволить Федорова из-за того, что между ним и главнокомандующим Сырским произошел серьезный конфликт. Экс-министр, в свою очередь, заявил, что главнокомандующий блокировал работу его ведомства.

Тогда люди, вышедшие на улицы, начали требовать отставки Сырского. К этому призыву присоединилось немало ветеранов и действующих военнослужащих, недовольных тем, как Сырский руководит армией.

По данным СМИ, Зеленский уже начал искать замену Сырскому. 18 – 19 июля он проведет собеседования с возможными кандидатами на должность главнокомандующего.