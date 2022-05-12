Митрополичий фонд привлек 20 миллионов гривен для строительства жилья в Киевской области

Митрополичий фонд ПЦУ построит временное комфортное жилье для украинских семей, чьи дома были разрушены оккупантами в результате войны России против Украины.

Такая социальная инициатива Митрополичьего Фонда уже получила 20 миллионов гривен. Их предоставил глава Меценатского совета Фонда Андрей Мацола.

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К середине лета за эти средства будут возведены дома для 50 семей, первые из них смогут заселиться уже в начале июня.

Известно, что установка модульных домов будет начата с Киевщины, а именно в Гостомеле, в селах Озерное, Мощун и других населенных пунктах, сильно пострадавших во время боевых действий и российского вторжения.

По словам главы Меценатского совета Митрополичьего фонда Православной Церкви Украины Андрея Мацолы, Гостомель, Озера, Мощун, Ирпень, Буча – все они рядом с Вышгородом, местом, где проживает семья Мацолы.

Тысячи людей из этих городов после российской оккупации остались без собственного жилья, буквально без крова.

Видя их горе, никто не может остаться безучастным. Я беспрекословно верю в то, что будут разные программы по восстановлению жилья, однако их старт – вопрос времени. А жители Киевщины, особенно те, которые не выехали и пережили оккупацию здесь, на своей родной земле, сейчас тем более не будут ее покидать,

– добавил Мацола.

Он добавил, что эти люди сегодня вынуждены жить или под открытым небом, или ищут убежища у родственников или знакомых. По этой причине потребность в возведении домов жизненно необходима и неотложна.

После восстановления жилья семей на Киевщине, будет возможность передать это жилье другим пострадавшим от войны украинцам.

Предстоятель Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Епифаний отмечает, что украинский народ всегда отличался своей чуткостью, добрым сердцем и взаимопомощью, способностью объединяться и сплачиваться ради спасения других – своих братьев и сестер.

Знаю, что сегодня каждый работает на своем фронте, выбрав свое направление помощи другим, однако хочу призвать тех, кто имеет такую возможность, присоединиться к этой важной инициативе Митрополичьего фонда ПЦУ и помочь тем нашим ближним, которые, к сожалению, потеряли все,

– добавил Митрополит Епифаний.

Подробности о том, как присоединиться к проекту, можно узнать по телефону +38 050 352 52 36 о. Роман (Когут) или по ссылке.

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