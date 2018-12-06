Митрополия или патриархат: что получит Украина после принятия Томоса

В Украине активно готовятся к Объединительному собору, который состоится 15 декабря.

Об этом в прямом эфире сказала журналистка 24 каналу.

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Объединительный собор может длиться от нескольких часов до нескольких дней. На нем будут выбирать предстоятеля поместной церкви. Именно он вместе с Президентом поедет в Стамбул получать Томос.

На пресс-конференции в Администрации Президента руководитель Института стратегических исследований Ростислав Павленко сказал, что Вселенский Патриарх Варфоломей разослал письма иерархам УПЦ Киевского и Московского патриархата.

Однако всех сейчас интересует, что получит Украина – патриархат или митрополию. Для нас был бы лучший первый вариант, потому что он предусматривает независимость от Константинополя. Ростислав Павленко отметил, что на Объединительном соборе будут говорить именно о независимой и равной с другими церкви.

Ранее 24 канал сообщал, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.



5 декабря Президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора – он состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Вселенский Патриарх Варфоломей уже подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. В Московском патриархате не замедлили с ответом. Говорят, в Соборе участвовать не будут.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео