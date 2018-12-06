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      Митрополія чи патріархат: що отримає Україна після прийняття Томосу

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      В Україні активно готуються до Об'єднавчого собору, який відбудеться 15 грудня.

      Про це у прямому ефірі сказала журналістка 24 каналу.

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      Об’єднавчий собор може тривати від декількох годин до декількох днів. На ньому обиратимуть предстоятеля помісної церкви. Саме він разом з Президентом поїде до Стамбулу отримувати Томос.

      На прес-конференції в Адміністрації Президента керівник Інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко сказав, що Вселенський Патріарх Варфоломій розіслав листи до ієрархів УПЦ Київського та Московського патріархату.

      Проте всіх зараз цікавить, що отримає Україна – патріархат чи митрополію. Для нас був би кращий перший варіант, бо він передбачає незалежність від Константинополя. Ростислав Павленко наголосив що на Об'єднавчому соборі будуть говорити саме про незалежну та рівну з іншими церкву.

      Раніше 24 канал повідомляв, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору – він відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Вселенський Патріарх Варфоломій вже підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. У Московському патріархаті не забарилися із відповіддю. Кажуть, у Соборі брати участі не будуть.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Томос Релігія УПЦ КП УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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