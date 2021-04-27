Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев присоединиться к вакцинации против COVID-19. По его словам, только так можно будет преодолеть пандемию.

Предстоятель ПЦУ отметил, что позиция церкви относительно вакцинации является положительной. Как рассказал Епифаний, ее уже высказывали на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций.

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Митрополит Епифаний считает, что вакцинация против коронавируса не имеет какого-то религиозного подтекста. Учитывая это, не должно быть каких-то вещей, которые бы ее останавливали.

Церковь призывает всех приобщаться к этому процессу, потому что именно с помощью вакцинации мы сможем постепенно преодолеть эту болезнь,

– подчеркнул Епифаний.

Обратите внимание! Митрополит Епифаний призвал украинцев на Пасху не идти в церковь. Он заявил, что в условиях пандемии коронавируса стоит быть бдительными и ответственными и не подвергать других опасности.

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COVID-19 в Украине: последние новости

В Украине в течение суток 26 апреля коронавирусом заболели 7 915 людей. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Киеве.

К сожалению, от осложнений COVID-19 умерли 432 пациента.

С начала кампании вакцинации в Украине прививки получили более 500 тысяч человек.

Джерело: https://censor.net/ua/v3262152