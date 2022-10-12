Винницкий митрополит Ионафан работал в интересах России: СБУ нашла доказательства

Служба безопасности Украины разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию Россию. Он разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. До этого 11 октября правоохранители проводили обыски у Ионафана. В мире он известен как Анатолий Елецких.

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Митрополит Ионафан работал на Россию

Как выяснилось, даже после начала войны священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

Экспертиза подтвердила противоправный характер действий предателя. Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

компьютерную технику и мобильные терминалы,

печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В настоящее время в рамках уголовного производства решается вопрос о сообщении предателю о подозрении.

Винницкий митрополит Ионафан работал в интересах России / фото СБУ

Кстати, ранее митрополит Ионафан опроверг информацию об обысках по месту жительства и в епархиальном управлении. Он заявлял, что "доказательства, найденные в этих помещениях, никакого отношения ни к нему, ни к Тульчинской епархии не имеют". Впрочем, теперь мы видим, что пророссийский митрополит нагло лгал.

Что известно о митрополите Ионафане

Анатолий Елецких родился в Воронежской области в России. Детство провел в Мурманской области. В Украину переехал вместе с семьей в возрасте 11 лет.

Митрополит "прославился" своими одиозными заявлениями. Так, в 2019 году он жаловался из-за якобы "сложной религиозной ситуации в связи с созданием ПЦУ". А впоследствии заявил, что "канонической" является якобы только церковь московского патриархата.

Напомним, что СБУ разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети России. Предатели действовали по заказу российской военной разведки, более известной как ГРУ.

Кроме того, в Днепре также СБУ разоблачила корректировщика вражеского огня по городу. Им оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы.

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