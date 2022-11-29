Митрополит Московского патриархата, которому объявили подозрение, слег в больницу

Служба безопасности Украины начала массовые обыски в церквях и зданиях, принадлежащих УПЦ МП. Правоохранители собирают доказательную базу, свидетельствующую о работе российских агентов.

Митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан – в мире Анатолий Елецких, – у которого проводили обыски и которому объявили несколько подозрений, попал в больницу.

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Священнослужитель поддерживал политику Кремля

В сообщении говорится, что 28 ноября медицинское обследование кардиологов Киевской больницы имени Амосова обнаружило у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана "широкие изменения коронарных сосудов сердца, опасные для здоровья и жизни архипастыря".

Отмечают, что 29 ноября у Ионафана запланирована операция "на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов".

Что известно об обысках СБУ

11 октября СБУ провела обыски у митрополита Ионафана. На следующий день правоохранители подтвердили разоблачение управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области Ионафана, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

В ноябре стало известно, что по материалам СБУ винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану объявили подозрение в разжигании религиозной розни.

Следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия Москвы.

Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

Таким образом, митрополит получил сообщение о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

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