Подробности подозрения в адрес священнослужителя РПЦ раскрыла Служба безопасности Украины.

Что известно о преступлениях священнослужителя

По данным следствия, Тихон одним из первых поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и призвал всячески содействовать оккупационным группировкам.

В 2023 году его назначили управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ на временно оккупированном полуострове.

На этой должности священнослужитель активно использовал возможности епархии для распространения идеологии рашизма.

Кроме того, он регулярно выступает на публике, оправдывает обстрелы украинских городов и агитирует за полный захват территории Украины.

Инициированная СБУ экспертиза полностью подтвердила факты информационно-подрывной деятельности митрополита.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Тихону о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание и отрицание вооруженной агрессии России.

Напомним, ранее СБУ предотвратила заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. По данным следствия, 19-летний житель Николаева готовил покушение по заказу ФСБ.