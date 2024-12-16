Митрополит УПЦ МП "защитил" Одессу от российского десанта иконой: Кипер выдал внезапное заявление

В начале полномасштабного вторжения российский десант планировал высадку в Одесской области. Однако оккупантам якобы помешал митрополит Одесский и Измаильский Московского патриархата Агафангел.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Одесской ОВА Олега Кипера в интервью Натальи Мосейчук.

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Что Кипер говорил о "роли" Агафангела в войне

Олег Кипер рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения Агафангел ездил вдоль побережья Черного моря с иконой, после чего поднялся шторм.

В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели, и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (акцентировать – 24 Канал), чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли высадить здесь десант,

– рассказал Кипер, добавляя, что после этого началась 10-дневная буря, которая и помешала планам врага.

По словам главы Одесской ОВА, сразу после этого в море началась 10-дневная буря, что помешала россиянам. Кипер говорит, что даже "погода объясняла, что Украину трогать нельзя".

Кроме этого, Олег Кипер предположил, что удар по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом за поддержку Агафангелом Украины. Ведь член российской церкви в начале войны "выступил за Украину", потому что запретил упоминать в молитве патриарха Кирилла и Владимира Путина. Кипер говорит, что россияне ударом по собору "передали приветствие".