Благословил войну России против Украины: СБУ заочно осудила митрополита УПЦ МП с Луганщины

Подсанкционного митрополита Луганской епархии УПЦ (МП) Василия Поворознюка заочно приговорили к 11 годам заключения. Он сотрудничает с врагом на временно захваченных территориях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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СБУ заочно осудила митрополита УПЦ МП

В пресс-службе указывают, что суд назначил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество.

Речь идет о 2 квартирах: одна в Бориспольском районе Киевской области, другая – в Луганской области, а также частный дом в Винницкой области.

Кроме этого, среди конфискованного имущества – два авто осужденного, среди которых Toyota Land Cruiser 200.

По материалам дела, Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну России против Украины,

– указывают в СБУ.

Так, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора.

Уже в мае того же года он распространял враждебную пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске, которое проводили под руководством гауляйтера Пасечника и активно освещали кремлевские СМИ.

В своих интервью российским пропагандистам клирик неоднократно призывал к продолжению агрессии против Украины и захвату новых территорий нашего государства.

Указывается, что на основании собранных доказательств суд признал клирика виновным по части 1 статьи 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Его также лишили права занимать любые должности в религиозных организациях в течение 13 лет.

Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.