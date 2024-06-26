Митрополита УПЦ МП Ионафана обменяли на военнопленных украинцев, – СМИ

По информации издания митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана Елицких. В субботу, 22 июня, утром его доставили к границе с Беларусью, там его передали представителям России.

Встречал Ионафана на границе священнослужитель РПЦ Николай Балашов. По информации издания, священнослужителя обменяли на нескольких украинских военнопленных, которых удерживали в России.

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Как проходил обмен Ионафана

Российская сторона, в частности патриарх РПЦ Кирилл Гундяев, настаивала на обмене, и с этой целью направила официальное обращение.

23 июня вышло видео богослужения из Свято-Духовского собора в Минске, где Ионафан присутствовал. Российские СМИ сообщают, что освобождению митрополита способствовал Папа римский Франциск.

Впрочем, официальный представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что митрополит Ионафан стал частью обмена военнопленными с Россией 25 июня. Заметим, что Ионафан дал согласие на обмен 10 апреля этого года.

После освобождения он встретился с патриархом РПЦ Кириллом, который наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени.

Что известно о митрополите

Митрополит Ионафан – известная фигура в церковной жизни Украины и России. В 70-х годах прошлого века Анатолий Елецких (настоящее имя Ионафана) учился в Ленинградской духовной семинарии и академии под руководством нынешнего патриарха РПЦ Кирилла.

В октябре 2022 года СБУ во время обысков Тульчинской епархии УПЦ МП обнаружила пророссийские материалы,, ставшие основой для обвинения.

В августе прошлого года Ионафана приговорили к 5 годам тюрьмы, а президент Украины приостановил его гражданство.

18 июня 2024 года апелляционный суд оставил приговор без изменений. Сначала митрополит отказался от обмена, но позже согласился и был включен в списки на обмен пленными.