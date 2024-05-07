То есть Андрея Коваленко (Луку) обязали находиться дома с 22:00 по 6:00. Ранее СБУ провела у него обыски и сообщила о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам.

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Что известно о мере пресечения священнику УПЦ МП

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Запорожскому и Мелитопольскому Луке (Андрею Коваленко) в виде ночного домашнего ареста до 1 июля. В суде сообщили, что священник должен:

носить электронный браслет,

прибывать в суд,

не покидать Запорожье.

Также известно, что прокурор просил назначить митрополиту круглосуточный домашний арест. Он заявил, что, согласно экспертизе, священник разжигал вражду в 2022 году в посте на своем телеграм-канале "Лекарь.zp".

Однако священник УПЦ МП вину не признал и просил оставить его на свободе. По его словам, арест изолирует его от паствы и создаст лишнее напряжение в прифронтовом регионе. Лука заявил, что он имеет проукраинскую позицию.

СБУ провела обыски у священника УПЦ МП

1 мая 2024 года Служба безопасности Украины провела обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки. По данным следствия, священник:

публично высказывал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий;

неоднократно "упоминал" об этом во время общения с прихожанами во время церковных литургий;

размещал провокационные сообщения в личном телеграм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Таким образом он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины,

– заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам.

СБУ провела обыски у митрополита Луки

Если вину по этой статье докажут, то священнику грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.

Обратите внимание! Движение ЧЕСТНО отнесло Луку в реестр предателей за распространение пророссийской пропаганды и оправдание вооруженной агрессии России против Украины. Более того, в 2022 году СНБО наложило на него персональные санкции.