Тобто Андрія Коваленка (Луку) зобов'язали перебувати вдома з 22:00 по 6:00. Раніше СБУ провела в нього обшуки та повідомила про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

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Що відомо про запобіжний захід священнику УПЦ МП

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Запорізькому та Мелітопольському Луці (Андрію Коваленку) у вигляді нічного домашнього арешту до 1 липня. У суді повідомили, що священник має:

носити електронний браслет,

прибувати до суду,

не покидати Запоріжжя.

Також відомо, що прокурор просив призначити митрополиту цілодобовий домашній арешт. Він заявив, що, згідно з експертизою, священник розпалював ворожнечу у 2022 році в пості на своєму телеграм-каналі "Лекарь.zp".

Проте священник УПЦ МП провину не визнав та просив залишити його на волі. За його словами, арешт ізолює його від пастви та створить зайве напруження в прифронтовому регіоні. Лука заявив, що він має проукраїнську позицію.

СБУ провела обшуки у священника УПЦ МП

1 травня 2024 року Служба безпеки України провела обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького і Мелітопольського Луки. За даними слідства, священник:

публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій;

неодноразово "згадував" про це під час спілкування з парафіянами під час церковних літургій;

розміщував провокативні дописи в особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України,

– заявили в СБУ.

Служба безпеки України оголосила йому про підозру за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

СБУ провела обшуки в митрополита Луки

Якщо провину за цією статтею доведуть, то священнику загрожує штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого.

Зверніть увагу! Рух ЧЕСНО відніс Луку до реєстру зрадників за поширення проросійської пропаганди та виправдовування збройної агресії Росії проти України. Ба більше, у 2022 році РНБО наклала на нього персональні санкції.