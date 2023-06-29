Суровикин – главный персонаж мятежа: что указывает на вероятный арест генерала

Генерал Сергей Суровикин играл одну из центральных ролей в подготовке "восстания" Евгения Пригожина. Он единственный быстро отреагировал на действия вагнеровцев 24 июня и призвал их остановиться.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Кроме того, воздушные войска, возглавляемые Суровикином, единственные сопротивлялись бойцам ЧВК "Вагнер".

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"Участие Суровикина в этом процессе очевидно. Во время "путча" Евгений Пригожин в каждом своем видео обращении говорил именно об авиации. В первом выступлении он заявил, что будет сбивать самолеты, которые им будут препятствовать. Затем сказал, что авиация не стреляет и перешла на сторону вагнеровцев", но впоследствии заявил о сбитых вертолетах. Позже сообщил, что пилот ФСБ перешел на его сторону", – аргументировал политтехнолог.

Возможно, именно то, что генерал Суровикин не поддержал Пригожина открыто, заставило его капитулировать, добавил политический эксперт.

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Про мятеж знали все, кроме Путина

Из публичных выступлений и действий Пригожина в последние месяцы ясно, что он готовил "марш справедливости" заранее, и не особо скрывал это. Вел переговоры с военными по поддержке так называемого "восстания", поскольку многих знает лично.

Обратите внимание, что ни одно подразделение регулярной армии, кроме авиации, не препятствовало движению вагнеровцев. То есть все знали, что надо спрятаться и не мешать, а Суровикин, возможно, таким образом обеспечивал себе алиби,

– прокомментировал Шейтельман.

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