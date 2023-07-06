Путин попал в ловушку, – Жовтенко сказал, почему диктатор не уничтожит Пригожина

Неожиданный поворот в отношении Москвы к Пригожину: после обысков и уголовных дел главарю Вагнера вернули его личные вещи и состояние. Известность Пригожина среди россиян позволила ему сохранить свое положение даже после поражения мятежа.

Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он убежден, что кризис российской власти, вызванный мятежом Пригожина, стала возможной из-за рискованной политики Путина в отношении силового блока.

Кто стоял за Пригожиным

Пригожин не является самостоятельным игроком, ведь за ним стоит, в первую очередь, ГРУ – российская военная разведка. Именно эта структура ответственна за военизированную часть "Вагнера".

Сначала Пригожин не имел отношения к войне, а работал с медиа, используя фабрику интернет-троллей. Подчиненные ему люди вмешивались, в частности, в американские выборы 2016 года.

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И только впоследствии Пригожин с разрешения Путина стал во главе "Вагнера". Как и любой диктатор, Путин боялся, что какая-то группа силовиков сконцентрирует слишком много влияния и сможет его устранить.

Как Пригожин воспользовался ситуацией

Чтобы предотвратить переворот, российский диктатор создавал в среде своих силовиков ситуацию контролируемого хаоса, заставляя их постоянно бороться друг с другом.

Но Путин попал в ловушку, которую он расставлял для всех остальных,

– уверен Жовтенко.

Этот хаос смог использовать Пригожин для наращивания своей популярности среди россиян. Долгое время фамилия главаря "Вагнера" была второй наиболее упоминавшейся в медиа после Путина.

"Такого человека невозможно открыто наказать без репутационных потерь для себя. Россияне сразу бы слепили из Пригожина культ умершего героя", – уверен эксперт по международной безопасности.

Поэтому Путин решил изъять его из российского инфопространства.

Зачем остатки "Вагнера" отправили в Беларусь

В Беларуси же, по мнению Жовтенко, ЧВК "Вагнер" станет гибридными штурмовиками. Их можно использовать для провокаций на границе со странами НАТО, переложив всю ответственность на Беларусь.

Такой подход позволит Путину продолжить свое пребывание у власти, убережет его от дополнительных угроз и позволит получить новый инструмент давления на страны Запада.

Тарас Жовтенко о ситуации в России после мятежа: смотрите видео

Что произошло во время мятежа Пригожина