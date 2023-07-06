Таку думку 24 Каналу висловив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він переконаний, що криза російської влади, спричинена заколотом Пригожина, стала можливою через ризиковану політику Путіна щодо силового блоку.

Хто стояв за Пригожиним

Пригожин не є самостійним гравцем, адже за ним стоїть, в першу чергу, ГРУ – російська військова розвідка. Саме ця структура відповідальна за воєнізовану частину "Вагнера".

Спочатку Пригожин не мав стосунку до війни, а працював із медіа, використовуючи фабрику інтернет-тролів. Підпорядковані йому люди втручалися зокрема в американські вибори 2016 року.

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І тільки згодом Пригожин з дозволу Путіна став на чолі "Вагнера". Як і будь-який диктатор, Путін боявся, що якась із груп силовиків сконцентрує забагато впливу й зможе його усунути.

Як Пригожин скористався ситуацією

Для того, щоб попередити переворот, російський диктатор створював в середовищі своїх силовиків ситуацію контрольованого хаосу, змушуючи їх постійно боротись одне з одним.

Але Путін потрапив у пастку, яку він розставляв для всіх інших,

– впевнений Жовтенко.

Цей хаос зміг використати Пригожин для нарощування своєї популярності серед росіян. Тривалий час прізвище ватажка “Вагнера” було другим найбільш згадуваним у медіа після Путіна.

"Таку людину неможливо відкрито покарати без репутаційних втрат для себе. Росіяни б одразу зліпили з Пригожина культ померлого героя", – впевнений експерт з міжнародної безпеки.

Тому Путін вирішив вилучити його з російського інфопростору.

Навіщо залишки "Вагнера" відправили до Білорусі

В Білорусі ж, на думку Жовтенка, "Вагнер" стане такими собі гібридними штурмовиками. Їх можна буде використовувати для провокацій на кордоні з країнами НАТО, переклавши всю відповідальність на Білорусь.

Такий підхід дозволить Путіну продовжити своє перебування при владі, вбереже його від додаткових загроз та дозволить отримати новий інструмент для тиску на країни Заходу.

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