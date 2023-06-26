Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров напомнил, что самолет с семьей Лукашенко якобы вылетел 24 июня в Турцию. Понятно, что при условии потери Владимиром Путиным контроля в России, белорусский диктатор долго не продержится. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Держится на российских "штыках"

Российский оппозиционный политик отметил, что после того, как Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской, он сидит в Минске на российских "штыках".

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"Только безоговорочная финансовая и военная поддержка России позволяют ему контролировать ситуацию в Белоруссии. А при условии, когда эта поддержка либо становится сомнительной, либо просто исчезает, политическая выживаемость Лукашенко становится невозможной", – уверен Гарри Каспаров.

Обратите внимание! Именно Александр Лукашенко принял активное участие в разрешении конфликта между Евгением Пригожиным и российскими властями. Он стал переговорщиком и сумел удачно для Путина "разрулить" ситуацию. Также он фактически предоставил Пригожину "убежище" в Белоруссии после его неудачной попытки мятежа в России.

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