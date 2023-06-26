Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров нагадав, що літак з родиною Лукашенко нібито вилетів 24 червня у Туреччину. Зрозуміло, що за умови втрати Владіміром Путіним контролю в Росії, білоруський диктатор довго не протримається. Про це він розповів 24 Каналу.

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Тримається на російських "багнетах"

Російський опозиційний політик зауважив, що після того, як Лукашенко програв вибори Світлані Тихановській, він сидить в Мінську на російських "багнетах".

Гаррі Каспаров прокоментував перспективи Лукашенко у разі повалення Путіна: дивіться відео

"Лише беззаперечна фінансова та військова підтримка Росії дозволяють йому контролювати ситуацію в Білорусі. А за умови, коли ця підтримка або стає сумнівною, або просто зникає, політичне виживання Лукашенко стає неможливим", – впевнений Гаррі Каспаров.

Зверніть увагу! Саме Алєксандр Лукашенко взяв активну участь в розв'язанні конфлікту між Євгенієм Пригожиним та російською владою. Він став перемовником і зумів вдало для Путіна "розрулити" ситуацію. Також він фактично надав Пригожину "притулок" в Білорусі після його невдалої спроби заколоту в Росії.

Заяви білоруської опозиції на тлі подій в Росії 24 червня