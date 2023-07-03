Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он добавил, что "переворот" нагнал страх и панику на военного преступника Владимира Путина.

Важно Для него главное сейчас настроение элит: волнуется ли Путин своим авторитетом и влиянием.

Только к лучшему

Как отметил политолог, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и генерал Сергей Суровикин – ключевые фигуры мятежа. Однако вокруг них много фигур меньше рангом.

Конечно, полетят головы, ведь страх у Путина самая главная мотивация. Диктатор испугался и теперь будет мстить всему окружению,

– сказал Сазонов.

К тому же не обязательно это будут реальные виновники, возможно, кто просто был рядом или не уберег узурпатора от страха.

"Это нам только к лучшему. Чем больше у них (россиян – 24 Канал) разборок, сносов голов, тем нам легче", – добавил политолог.

Обратите внимание! 25 июня появилась информация, что якобы генерала Сергея Суровикина задержали, ведь он тесно общался с Пригожиным в то время как "повар Путина" готовил мятеж. Согласно расследованию CNN, Суровикин был VIP-членом ЧВК "Вагнера".

Кому и почему будет мстить Путин после "марша справедливости": смотрите видео

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