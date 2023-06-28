Пригожин планировал захватить Шойгу и Герасимова во время бунта, – WSJ

Во время своего неудачного мятежа руководитель вагнеровцев планировал захватить высшее военное руководство страны-террориста. Речь идет о министре обороны Сергее Шойгу и главе генштаба Валерии Герасимове.

Об этом сообщает издание со ссылкой на слова западных официальных должностных лиц. Евгению Пригожину пришлось ускорить реализацию плана из-за того, что Кремлю стало известно о его планах.

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Каков был план у Пригожина

Сначала глава наемников "Вагнера" планировал захватить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова во время их визита в Ростов-на-Дону. Однако из-за утечки планов пришлось действовать быстрее. По словам западных чиновников, эта спешка, вероятно, и является одной из причин провала.

Виктор Золотов, руководитель российской нацгвардии, также накануне подтвердил, что руководство страны-террориста знало о планах Пригожина и данные они получили из лагерей вагнеровцев.

Также о планах узнали и на Западе. Замыслы Пригожина имели шанс на успех, но в условиях импровизации из-за утечки планов, мятеж потерпел провал.

Однако данные разведки вызывают вопрос о степени власти Путина после того, как Москва не смогла помешать войскам "Вагнера" пройти почти весь путь в Москву, несмотря на то, что Кремль знал о заговоре,

– отмечает издание.

План Пригожина заключался в накоплении оружия, техники и боеприпасов, которых ему, к слову, всегда "не хватало". Также руководитель вагнеровцев надеялся, что подразделения регулярной армии оккупантов поддержат его.

Издание отмечает, что все же некоторые командиры стали частью возможности, поскольку иначе трудно объяснить, как вагнеровцам удалось захватить миллионный город Ростов-на-Дону.

Западные чиновники предполагают, что Сергей Суровикин – командующий воздушно-космическими войсками, мог быть осведомлен в планах Пригожина, которые ему мог сообщить сам руководитель наемников. Однако не исключено, что именно Суровикин и сообщил ФСБ о замысле, поскольку войска под его командованием нанесли удар по колонне вагнеровцев, а сам генерал записывал обращение к наемникам с призывом не участвовать в мятеже.

После захвата Ростова Пригожин отправил несколько тысяч наемников в направлении Москвы, а сам руководил мятежом из бункера в штабе Южного военного округа. Западные разведчики предполагают, что если бы не вмешательство Лукашенко, то все закончилось бы вооруженным столкновением в российской столице. В то же время, сам Лукашенко выгодно воспользовался ситуацией, ведь он надеется на то, что вагнеровцы в Беларуси усилят его безопасность.

Бывший чиновник российского минобороны заявил, что мятеж вызвал массовые чистки в России из-за нерешительности в его подавлении. К примеру, Суровикина со дня мятежа так и не видели.