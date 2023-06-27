Мятеж Пригожина стал самым жестким вызовом для Путина за 23 года у власти: анализ WP

Вооруженное восстание Евгения Пригожина в России сильно пошатнуло российское правительство. Мятеж вагнеровцев разрушил тщательно созданный миф, являвшийся краеугольным камнем президентства Путина, о том, что он олицетворял стабильность и силу.

Многие из верхушки российской политики и бизнеса не уверены, что кремлевский дикратор сможет оправиться от этого. Один бизнесмен, пожелавший оставаться анонимным, сказал, что Путин во время мятежа показал миру, что он никто и ни на что не способен.

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Начало краха России

Российские элиты в один голос заявляют, что последние события в России полностью разрушили репутацию Путина.

Ведутся игры, которые никто не понимает. Контроль над страной частично потерян,

– сказал российский чиновник, близкий к высшим дипломатическим кругам.

Весь мир наблюдал, как наемники Пригожина легко захватили контроль над главным командным центром в Ростове-на-Дону, не сталкиваясь с сопротивлением, а затем беспрепятственно продвигались в Москву.

"Как они могут гнать танки за сотни километров на север в сторону Москвы и их не остановить? Не было сопротивления. Когда у вас есть многотысячные колонны марширующих людей и никто не может это остановить, потеря контроля очевидна" – сказал российский чиновник.

Заявления Пригожина подвергли сомнению политику Путина

Путин в своем обращении настаивал, что все шаги были предприняты по его прямому распоряжению, чтобы "избежать большого кровопролития".

Но остается открытым вопрос о том, как Путин мог позволить Пригожину избежать обвинений в организации вооруженного восстания, ведь его силы сбили вертолеты и военный самолет и убили по меньшей мере 13 российских военнослужащих.

"Это должно быть дело о терроризме. Это были очень серьезные преступления, но снова ничего не сделано", – сказал один из московских бизнесменов.

В своем аудиосообщении Пригожин настаивал на том, что он пытался обеспечить выживание своей ЧВК "Вагнера", а не свергнуть Путина. Он сказал, что боится, что его группа будет захвачена российскими военными, и пытается убедиться, что совершившие "большое количество ошибок" в войне в Украине будут наказаны.

Словесные нападения лидера Вагнера на российское военное руководство, которые он нивелирует в течение месяцев, выявили глубокие разногласия внутри российской элиты по поводу ведения войны Путина, а также по общей политике российского президента.

Вагнеровцам помогали другие спецслужбы

Связанный с Кремлем политический консультант Сергей Марков отметил, что события последних дней показывают, что "страна движется не в правильном направлении". По его словам, "если ничего не изменить, это точно повторится".

Два московских бизнесмена предположили, что наемники Пригожина не смогли бы беспрепятственно продвинуться по дороге в Москву, если бы их не поддерживала часть российских спецслужб.

Чеченские боевики, направленные в Ростов-на-Дону, казалось, ничего не предпринимали, а другие силы, направленные на противодействие войскам Вагнера, взорвали лишь один мост, пытаясь замедлить продвижение восстания.

"Они якобы только показывали президенту, что они что-то делают, а на самом деле ничего не делали, и президент России ничего не контролировал. Борьба Пригожина за руководство российскими вооруженными силами может означать более глубокую борьбу в российских службах безопасности за будущее президентство России", – сказал бизнесмен.

В Кремле уже ищут преемника

Наиболее разрушительным для имиджа российского президента стало его решение заключить соглашение с Пригожиным. Основательница российской политической консалтинговой компании Татьяна Станова считает, что в таких условиях Путин выглядит слабым и похожим на испугавшуюся фигуру, вынужденную пойти на компромисс".

"Восстание Пригожина обнажило много уязвимых мест режима. Путин воспримет это очень серьезно и попытается прикрыть слабые места", – предполагает Станова.

Российский чиновник сказал изданию, что часы уже тикают по правлению Путина. Кроме того, он добавил, что некоторые в Кремле сейчас ищет преемника.

"Украина давила на Днепр, Херсон и Бахмут. В 1917 году произошел мятеж, и Россия проиграла Первую мировую войну, и режим упал. В 1991 году Россия проиграла афганскую войну и режим упал. Если мы проиграем войну с Украиной, режим упадет, и мы не сможем его вернуть", – подчеркнул чиновник.