Приказ об уничтожении будет исполнен, – у Зеленского поражены отступлением Пригожина

Мятеж Евгения Пригожина в России длился менее суток. Несмотря на то, что его наемникам удалось добиться успехов, вагнеровцы отступили. В Офисе Президента поражены таким выбором.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что Евгения Пригожина ликвидируют. По его словам, руководитель вагнеровцев унизил Путина и Россию.

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Феноменальное решение Пригожина

Михаил Подоляк отметил, что Пригожину удалось взять под контроль центральные органы власти и дойти до Москвы, однако он вдруг сдал обратно. При этом это произошло при посредничестве человека с сомнительной репутацией – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который пообещал Пригожину гарантии от Путина. В то же время кремлевский диктатор лично отдал приказ ликвидировать главу наемников "Вагнера".

Подоляк убежден, что приказ о ликвидации будет исполнен хотя бы за то, какой страх кремлевские элиты испытали за последние сутки.

Феноменальный выбор Пригожина. Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг сдаешь обратно. Потому что один специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита в течение последних 24 часов, этот приказ непременно будет исполнен,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время, заместитель главы Офиса Президента отметил, что в мятеже Пригожина есть положительные моменты, ведь события в России унизили Путина и все высшее руководство страны-террориста и показали, что монополии на насилие там больше нет.

Пригожина отправляют в ссылку

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что все возбужденные уголовные дела против Евгения Пригожина будут закрыты, а следствие прекратят. В то же время, руководитель вагнеровцев отправится в Беларусь.

Что Пригожин будет делать там – неизвестно. В то же время вагнеровцев, участвовавших в мятеже, обещают не преследовать из-за "боевых заслуг" как участников войны с Украиной.

Интересно, что гарантией того, что Пригожин попадет в Беларусь, Песков назвал слово Путина.

Также рупор Кремля заявил, что в ходе переговоров с Пригожиным вопрос кадровых перестановок в минобороны России не обсуждали.