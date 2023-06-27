Как на позицию Израиля повлияли политические перипетии внутри России 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский.

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Почти полтора года Россия доказывает, что миф о скором достижении своих военных целей – это только миф. А выступление Пригожина стало очередным эпизодом, показавшим шаткость России.

Израиль ждет разъяснений

В Израиле, как в конце концов и в мире, не понимают до конца, что на самом деле стояло для целей Пригожина, которые были заключены договоренности и почему все так быстро закончилось.

Возможно, об обсуждаемых сейчас договоренностях станет известно несколько позже, но в целом эта ситуация заставила израильтян внимательно следить за событиями, ведь возникало много вопросов по ситуации в России.

Я не уверен, что это может как-то изменить политику Израиля в этот момент, но все, кому нужно было сделать выводы, сделали свои выводы,

– заметил Янушевский.

Янушевский о позиции Израиля по поводу событий в России: смотреть видео

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