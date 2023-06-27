Мятеж Пригожина внес раскол и в его команду

Мятеж Пригожина внес раскол в его команду политтехнологов и медиатехнологов. Кроме ППК "Вагнера", у Пригожина есть подконтрольная группа политтехнологов. Эта группа организована в Фонде защиты национальных ценностей.

Как же произошел этот раскол

К примеру в этот фонд входит Максим Шугалей, Мария Бутина, Виталий Милонов, Александр Малькевич. Из выше перечисленных, практически все идентифицированы в оккупационной деятельности на захваченных Россией территориях Украины.

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Например, Малькевич организовывал в Запорожской и Херсонской областях оккупационные СМИ. Милонов в качестве депутата госдумы организовывал поставки амуниции, финансовых средств другого оккупационным войскам и участвовал в деятельности оккупационных администраций. А Шугалей занимался поддержкой груза "300" оккупационных войск.

Милонов и Бутина сразу же присягнули путину, Малькевич осудил действия мятежников но при этом не называл их имен. Шугалей в своем телеграмм-канале сообщил, что его страницу в ВК заблокировали и заявил: "В этой стране (России) нужно что-то менять".

Последние шесть месяцев, политтехнологические структуры Пригожина занимались покорением электорального сегмента ветеранов оккупационных войск и их семей. Шугалей даже выпустил книгу с критическим содержанием о минобороны России и пообещал передать ее дочке Шойгу.

Въезд Максима Шугалея на оккупированную территорию Украины уже запретили.