Об этом рассказал один из западных чиновников. По его словам, с Украиной связались на разных уровнях.

Интересно А разговоров то было: Путин выступил со срочным обращением и эпически опозорился

Запад просил Украину не наносить удары по России

Как отметил чиновник, Запад опасался, что Украину и, в частности, западные страны, обвинят в помощи Пригожину в угрозе суверенитета России.

Послание было не раскачивать здесь лодку, это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по наступательным военным объектам внутри России,

– рассказал западный чиновник.

Он добавил, что Запад не хотел подпитывать российский нарратив о том, что это якобы была его инициатива.

"Это то, чего россияне всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету России", – подчеркнул чиновник.

США отрицают всякую причастность к мятежу в России

Соединенные Штаты отрицают какую-либо причастность к мятежу в России, сообщил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, они сообщили о своей непричастности и выразили надежду на то, что страна-агрессорка будет придерживаться международных обязательств по защите дипломатов в Москве.

Кирби подчеркнул, что США не знают о параметрах соглашения между Путиным и Пригожиным. Также они не знают, где находится глава вагнеровцев и большая часть его войск.

Мятеж Пригожина: последние новости