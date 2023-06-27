Про це розповів один із західних чиновників. За його словами, з Україною зв'язалися на різних рівнях.

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Захід просив Україну не завдавати ударів по Росії

Як зазначив чиновник, Захід побоювався, що Україну й, зокрема, західні країни, звинуватять у допомозі Пригожину загрозі суверенітету Росії.

Послання було не розгойдувати тут човен, це внутрішня справа Росії. Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії,

– розповів західний чиновник.

Він додав, що Захід не хотів підживлювати російський наратив про те, що це нібито була його ініціатива.

"Це те, чого росіяни завжди хотіли, доводячи, що існують загрози суверенітету Росії", – наголосив чиновник.

США заперечують будь-яку причетність до заколоту в Росії

Сполучені Штати заперечують будь-яку причетність до заколоту в Росії, повідомив спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, вони повідомили про свою непричетність і висловили надію на те, що країна-агресорка буде дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.

Кірбі наголосив, що США не знають про параметри угоди між Путіним і Пригожиним. Також вони не знають, де зараз перебуває глава вагнерівців і велика частина його військ.

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