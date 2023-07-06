После мятежа Пригожина, мы его не видим – Зеленский о том, куда девался Путин
Источник:CNN
Мятеж руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина хоть и длился менее суток, но все же его оценивают как унижение кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, он был без внимания общественности в разгар тех событий.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью. Глава государства подчеркнул, что Путин, вероятно, теперь постарается делать все для консолидации россиян и укрепления своей власти.
Обратите внимание Должен был начаться раньше, – Зеленский объяснил, почему задерживается контрнаступление
А куда это девался Путин
Мятеж закончился договоренностью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководителя вагнеровцев Евгения Пригожина. По словам Владимира Зеленского, в это время кремлевский диктатор остался без внимания общественности, ведь в тот день он почти никак себя не проявил.
В то же время глава государства отметил, что после мятежа Путина почти невозможно увидеть на улице.
Куда девался Путин после всех этих событий? Он редко выходит на улицу. Мы видим его в его офисах и т.д., но мы никогда не видим его на улице,
– отметил президент.
Кроме того, по словам президента, Кремль сейчас измеряет поддержку Пригожина, поскольку почти половина России поддержала мятежников, половина – диктатора. Некоторые регионы в это время балансировали, потому что не знали, кого поддержать.
Последствия мятежа для России
По данным британской разведки, мятеж Пригожина только обострил раскол между российскими силовиками. После событий 23 – 24 июня на публике больше не появляется "генерал-мясник", он же командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин. Компанию в этом ему составляет замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Хотя сообщения об аресте Суровикина не подтверждают, все же в Кремле подозревают генерала из-за длительной связи с вагнеровцами, особенно во время кампании в Сирии с 2017 года.
В британской разведке подытоживают, что у российской армии Суровикин имеет большой авторитет, поэтому любые официальные санкции со стороны Кремля против "генерала-мясника" могут вызвать серьезные разногласия. Подозрения в сторону старших офицеров России, по мнению разведки Великобритании, только усугубляют раскол среди оккупантов.