После мятежа Пригожина, мы его не видим – Зеленский о том, куда девался Путин

Мятеж руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина хоть и длился менее суток, но все же его оценивают как унижение кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, он был без внимания общественности в разгар тех событий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью. Глава государства подчеркнул, что Путин, вероятно, теперь постарается делать все для консолидации россиян и укрепления своей власти.

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А куда это девался Путин

Мятеж закончился договоренностью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководителя вагнеровцев Евгения Пригожина. По словам Владимира Зеленского, в это время кремлевский диктатор остался без внимания общественности, ведь в тот день он почти никак себя не проявил.

В то же время глава государства отметил, что после мятежа Путина почти невозможно увидеть на улице.

Куда девался Путин после всех этих событий? Он редко выходит на улицу. Мы видим его в его офисах и т.д., но мы никогда не видим его на улице,

– отметил президент.

Кроме того, по словам президента, Кремль сейчас измеряет поддержку Пригожина, поскольку почти половина России поддержала мятежников, половина – диктатора. Некоторые регионы в это время балансировали, потому что не знали, кого поддержать.

Последствия мятежа для России

По данным британской разведки, мятеж Пригожина только обострил раскол между российскими силовиками. После событий 23 – 24 июня на публике больше не появляется "генерал-мясник", он же командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин. Компанию в этом ему составляет замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Хотя сообщения об аресте Суровикина не подтверждают, все же в Кремле подозревают генерала из-за длительной связи с вагнеровцами, особенно во время кампании в Сирии с 2017 года.

В британской разведке подытоживают, что у российской армии Суровикин имеет большой авторитет, поэтому любые официальные санкции со стороны Кремля против "генерала-мясника" могут вызвать серьезные разногласия. Подозрения в сторону старших офицеров России, по мнению разведки Великобритании, только усугубляют раскол среди оккупантов.