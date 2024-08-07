Есть лидер, он у нас, но приобретает способности, – Буданов о вероятности "мятежа" в России

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что для повторного военного мятежа в России нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине, но приобретает способность.

Такое заявление он сделал во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики. Он отметил, что "само собой никогда ничего не происходит".

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Вероятность "мятежа" в России

Глава украинской разведки рассказал, что в Киеве знали о подготовке частной военной компании "Вагнера" к мятежу еще за полгода до начала. Впрочем, по состоянию на сейчас порывы к такому сценарию в России не наблюдаются.

Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть такой, он находится у нас, но приобретает способность. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился заранее,

– заявил Буданов.

По его словам, главарь вагнеровцев Пригожин был достаточно сложной личностью, ультрапатриотом. Его взяли за патриотизм. Он готовился зайти в Кремль, в мыслях "шел на самом деле спасать Россию". Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть".

"Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Потому что одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства – где-то в другом месте. И ты уже не соединишь эту любовь. И он остановился, прислушался к Лукашенко, это он ему говорил", – добавил глава ГУР МО.

Буданов также признал сложности хода мобилизации в Украине и провал руководства в этом. По его словам, некоторые люди немного напуганы, однако альтернатива этому – российское рабство. Поэтому, борьба против врага является "вкладом в будущее". Он отметил, что Россия уже проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны.