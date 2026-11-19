Повторные удары по Крымскому мосту продемонстрировали уязвимость одного из главных символов российской оккупации Крыма. Однако даже серьезные военные неудачи России не обязательно приведут к внутренним потрясениям или заставят окружение Путина выступить против него.

Российские власти контролируют информационное пространство, а политическая система страны в значительной степени зависит от одного человека. Военный эксперт Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, почему не ожидает быстрых перемен в Кремле и что все же может заставить приближенных к диктатору задуматься о собственном будущем.

Российское общество вряд ли восстанет из-за военных неудач

Крымский мост долгое время оставался для Кремля символом контроля над оккупированным полуостровом. Его повторное поражение ставит под сомнение способность российской армии защищать важную инфраструктуру, однако военные последствия таких атак не стоит отождествлять с политическими. Братчук сомневается, что даже потеря знакового для Путина объекта способна быстро изменить настроения в России.

Я не думаю, что на сегодняшний день это окажет соответствующее давление на внутренние политические процессы. На так называемое российское общество эта ситуация сейчас точно не повлияет и ничего не изменит, к сожалению,

– пояснил Братчук.

Одной из причин эксперт считает информационные возможности российских властей. Кремль может ограничивать освещение невыгодных событий или формировать собственное объяснение военных неудач. Братчук упомянул операцию украинских военных в Курской области, предположив, что подобный подход к информационному освещению Россия может применить и в отношении Крыма.

В то же время ситуация на оккупированном полуострове может восприниматься его жителями иначе. Удары по объектам, которые российские власти годами представляли как надежно защищенные, способны заставить часть людей переосмыслить обещания оккупантов о безопасности.

Возможно, у большинства даже откроются глаза на то, что "камни с неба" – это не очень хорошо. Это вообще просто плохо,

– отметил военный эксперт.

Однако Братчук не прогнозирует, что такие настроения в ближайшее время перерастут в открытое сопротивление оккупационным властям. По его мнению, надеяться на быстрые внутренние изменения только из-за новых украинских ударов было бы преждевременно.

Окружение Путина может начать опасаться за собственное будущее

Не менее скептически Братчук оценивает возможность мятежа среди российской политической верхушки. Он обратил внимание на характер власти в России, где ключевые решения сосредоточены в руках Путина. В таких условиях сложно ожидать, что его ближайшее окружение будет действовать как самостоятельная политическая сила.

Путин и элиты – понятия несовместимые. Какие элиты, когда там командует один царь?

– сказал Братчук.

Однако полностью исключать изменения в поведении приближенных к Кремлю людей эксперт не берется. Их политическое положение напрямую связано с нынешним российским руководством, а потому серьезная угроза стабильности режима может заставить отдельных представителей окружения диктатора думать прежде всего о себе.

Возможно, где-то кто-то задумается, как спасти свою жизнь. Ведь сегодня мы прекрасно понимаем: Путин – символ российской власти. Если его не станет, то окружение тоже будет политически и не только исчезать. Возможно, кого-то это подтолкнет к определенным действиям,

– предположил военный эксперт.

При этом Братчук не назвал конкретных представителей российского руководства, которые могли бы выступить против Путина, и не утверждал, что подготовка мятежа уже идет. Речь идет лишь о возможном изменении поведения людей, чье будущее зависит от сохранения нынешнего режима.

Поэтому эксперт связывает перспективы ослабления России прежде всего с действиями украинских военных, а не с ожиданием внутреннего переворота. По его мнению, удары по важным объектам противника демонстрируют, что военным возможностям Кремля можно противодействовать, хотя саму российскую угрозу не стоит недооценивать.

Братчук оценил угрозу мятежа в России: смотрите видео