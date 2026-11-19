Російська влада контролює інформаційний простір, а політична система країни значною мірою залежить від однієї людини. Військовий експерт Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому не очікує швидких змін у Кремлі та що все ж може змусити наближених до диктатора замислитися про власне майбутнє.

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Російське суспільство навряд чи повстане через військові невдачі

Кримський міст тривалий час залишався для Кремля символом контролю над окупованим півостровом. Його повторне ураження ставить під сумнів здатність російської армії захищати важливу інфраструктуру, проте військові наслідки таких атак не варто ототожнювати з політичними. Братчук сумнівається, що навіть втрата знакового для Путіна об'єкта здатна швидко змінити настрої в Росії.

Я не думаю, що на сьогодні це створить відповідний тиск на внутрішні політичні процеси. На російське так зване суспільство ця ситуація зараз точно не вплине й нічого не змінить, на жаль– пояснив Братчук.

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Однією з причин експерт вважає інформаційні можливості російської влади. Кремль може обмежувати висвітлення невигідних подій або формувати власне пояснення військових невдач. Братчук згадав операцію українських військових у Курській області, припустивши, що схожий підхід до інформаційного висвітлення Росія може застосувати й щодо Криму.

Водночас ситуація на окупованому півострові може інакше сприйматися його мешканцями. Удари по об'єктах, які російська влада роками представляла як надійно захищені, здатні змусити частину людей переосмислити обіцянки окупантів про безпеку.

Можливо, для більшої частини навіть відкриються очі на те, що "каміння з неба" – це не дуже добре. Це взагалі просто погано– зауважив військовий експерт.

Однак Братчук не прогнозує, що такі настрої найближчим часом переростуть у відкритий спротив окупаційній владі. На його думку, сподіватися на швидкі внутрішні зміни лише через нові українські удари було б передчасно.

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Оточення Путіна може почати боятися за власне майбутнє

Не менш скептично Братчук оцінює можливість заколоту серед російської політичної верхівки. Він звернув увагу на характер влади в Росії, де ключові рішення зосереджені в руках Путіна. За таких обставин складно очікувати, що його найближче оточення діятиме як самостійна політична сила.

Путін і еліти – поняття несумісні. Які еліти, коли там командує один цар?– сказав Братчук.

Проте повністю виключати зміни в поведінці наближених до Кремля людей експерт не береться. Їхнє політичне становище безпосередньо пов'язане з нинішнім російським керівництвом, а тому серйозна загроза стабільності режиму може змусити окремих представників оточення диктатора думати насамперед про себе.

Можливо, десь хтось замислиться, а як врятувати своє життя. Бо сьогодні ми прекрасно розуміємо: Путін є символом російської влади. Якщо його не стане, то оточення теж буде політично і не лише зникати. Можливо, когось це змусить до певних дій– припустив військовий експерт.

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При цьому Братчук не назвав конкретних представників російського керівництва, які могли б виступити проти Путіна, і не стверджував, що підготовка заколоту вже відбувається. Йдеться лише про можливу зміну поведінки людей, чиє майбутнє залежить від збереження нинішнього режиму.

Тому експерт пов'язує перспективи послаблення Росії насамперед із діями українських військових, а не з очікуванням внутрішнього перевороту. На його думку, удари по важливих об'єктах противника демонструють, що військовим можливостям Кремля можна протидіяти, хоча саму російську загрозу не варто недооцінювати.

Братчук оцінив загрозу заколоту в Росії: дивіться відео