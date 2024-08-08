На расстоянии 100 рукопожатий у Путина свои: возможен ли в Кремле переворот

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что для повторного военного мятежа в России нужен лидер на месте. В ближайшем окружении Владимира Путина таких людей нет.

Переворот в Москве точно не произойдет из-за ухудшения экономической ситуации, политической нестабильности или поражения на фронте. Такое мнение 24 Каналу озвучил ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян.

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"На расстоянии ближайших 100 рукопожатий от Путина – это пирамида тех, кто ест из его рук. Если селекция могла иметь в виду что-то 20 лет назад: устранение или перемещение подальше от Москвы недовольных властью, то сейчас в этом вакууме уже никого и нет", – сказал он.

Что-то может случиться в отдаленных регионах

Сергей Асланян отметил, что в России давно уже устранили всех, кто заглядывался на "трон" Путина: кого-то убили, другая часть – находится за пределами страны-агрессора. Внутри России бунт или революция, в ближнем или дальнем кругу российского диктатора абсолютно исключены.

С другой стороны, в России может вспыхнуть "искра недовольства". Однако это может случиться в отдаленных регионах, где Кремлю сложно контролировать ситуацию. Например, на Дальнем Востоке. В таком случае ответственность за "вспышку недовольства" будут перекладывать на губернаторов.

Но говорить о том, что из-за ухудшения экономической ситуации, политической нестабильности или поражения на фронте волна народного гнева достигнет Москвы – это исключено. В ближайшем кругу Путина – тем более,

– подчеркнул ведущий.