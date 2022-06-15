Мэр Апостолового рассказал подробности о гибели местных в результате атаки россиян

В результате атаки россиян Апостолового на Днепропетровщине погибли 4 человека. Мэр города рассказал, как это произошло.

Погибшими оказались четверо мужчин. Трое из них погибли, выйдя из домов. Об этом сообщил мэр Апостолового Андрей Оса.

Русские обстреляли артиллерией Апостолово в 40 километрах от Кривого Рога, есть погибшие, – мэр

Трое мужчин после первого прилета вышли из домов, когда их сразу накрыло вторым прилетом. 3 жертвы. Еще один мужчина погиб в своем доме,

– пишет Оса.

Кроме жертв есть еще один раненый. В настоящее время он находится в больнице. Медики предоставили мужчине необходимую помощь, поэтому его состояние стабилизировано. Однако он остается тяжелым.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов в Апостоловом разрушены дома, есть незначительные повреждения больницы.



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