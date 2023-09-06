Мэр считает, что каждый должен быть готов стать на защиту Украины. По словам чиновника, сейчас настал "решающий и переломный" момент войны.

Обратите внимание "Я никогда не колебалась": экс-депутат парламента Швеции пошла на службу в ВСУ

Мэр Борисполя мобилизовался в ряды ВСУ

В своей соцсети Владимир Борисенко сообщил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Он приступил к службе с 5 сентября.

Каждый должен быть готов стать на защиту Украины. Общество должно осознать, что если один из военных получит ранение или, не дай Бог, погибнет, то на его место должен прийти другой. Неважно кто ты: мэр, депутат, предприниматель, водитель, механик,

– подчеркнул городской голова.



Владимир Борисенко мобилизовался в ряды ВСУ / фото Владимира Борисенко

Экс-депутат парламента Швеции пошла на службу в ВСУ

Напомним, что Каролайн Норденгрипп – бывшая депутат парламента от Шведских демократов – вступила в ряды Вооруженных Сил Украины. Теперь она защищает наше государство от оккупантов и говорит, что даже не колебалась в своем выборе.

Известно, что экс-депутат служит в "Интернациональном легионе". Норденгрипп подписала контракт с армией как иностранец и теперь станет кадровым солдатом и имеет звание сержанта.