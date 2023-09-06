Міський голова вважає, що кожен має бути готовий стати на захист України. За словами чиновника, зараз настав "вирішальний і переломний" момент війни.

Зверніть увагу "Я ніколи не вагалася": ексдепутатка парламенту Швеції пішла на службу у ЗСУ

Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ

У своїй соцмережі Володимир Борисенко повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Він розпочав службу з 5 вересня.

Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що якщо один із військових отримає поранення або, не дай Боже, загине, то на його місце має прийти інший. Неважливо хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік,

– наголосив міський голова.



Володимир Борисенко мобілізувався до лав ЗСУ / фото Володимира Борисенка

Ексдепутатка парламенту Швеції пішла на службу у ЗСУ

Нагадаємо, що Каролайн Норденгріп – колишня депутатка парламенту від Шведських демократів – вступила до лав Збройних Сил України. Тепер вона захищає нашу державу від окупантів і каже, що навіть не вагалась у своєму виборі.

Відомо, що ексдепутатка служить у "Інтернаціональному легіоні". Норденгріп підписала контракт з армією як іноземець і тепер стане кадровим солдатом і має звання сержанта.