Кароліні Норденгріп 42 роки, вона родом із Боллебюгда й належить до правої партії "Шведських Демократів" (SD). Вона також працювала національним омбудсменом партії, інформує 24 Канал.

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Екснардепка служить в Інтернаціональному легіоні

Кароліна від самого початку війни твердо підтримувала Україну і відвідувала нашу країну ще як парламентар. А тепер підписала контракт з українською армією і стала кадровим військовим.

Ексдепутатка тепер служить у "Інтернаціональному легіоні".



Кароліна Норденгріп підписала контракт із ЗСУ / Фото з інстаграму ексдепутатки

Сержант Кароліна уже найімовірніше була на лінії фронту / Фото з інстаграму екснардепки

"Я ніколи не вагалась": Кароліна про свій вступ до лав ЗСУ

Норденгрип підписала контракт з армією як іноземець і тепер стане кадровим солдатом і має звання сержанта.

В інтерв'ю Boras Tidning вона розповіла, що таким чином вирішила зробити свій внесок у перемогу України.

Для мене це було очевидно. Я ніколи не вагалася. Я так багато дізналася про цю війну, коли була в складі комітету з питань оборони, що коли вона почалася, я зразу відчула, що маю зробити свій внесок,

– розповіла Норденгріп.



Кароліна навіть має патріотичне тату / Фото з інстаграму депутатки

В інстаграмі Кароліни Норденгріп уже можна побачити чимало фото та відео з України. В останній публікації вона розповіла, що всі бюрократичні процедури завершено і показала документ від Міноборони.

Після трьох днів бюрократії зрозуміла, що я погоджена до регулярної армії, було багато штампів,

– написала Кароліна.