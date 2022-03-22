Владимир Борисенко записал видеообращение, в котором обратился как к жителям города, так и к бежавшим сюда от войны переселенцам. Он заявил, что из города почти каждый день отправляют людей в западную часть Украины.

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Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше гражданского населения остается в городе, тем легче работать Вооруженным силам, – заявил Владимир Борисенко.

Мэр Борисполя напомнил, что в городе работает колцентр, который поможет с выездом из города. Он работает по телефону (050) 656-73-17.

"У кого нет возможности – вывезем. У кого есть возможность – организовано колоннами в автомобилях", – заявил Борисенко.

Мэр Борисполя также попросил жителей города, чтобы они подготовились к эвакуации из города. А также отметил тот факт, что в Киевской области до 07:00 23 марта объявлен усиленный комендантский час. И до этого времени без особой нужды покидать свои дома нельзя.