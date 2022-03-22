Володимир Борисенко записав відеозвернення, в якому звернувся як до мешканців міста, там і до переселенців, які втекли сюди від війни. Він заявив, що з міста майже кожен день відправляють людей в західну частину України.

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"Як показує практика тих міст, де йдуть бої, чим менше цивільного населення залишається в місті, тим легше працювати Збройним силам. Нагальної потреби зараз перебувати в місті немає, бої точаться навколо. Звертаюся до цивільного населення бути розумними та по можливості виїхати з міста", – заявив Володимир Борисенко.

Мер Борисполя нагадав, що в місті діє колцентр, який допоможе з виїздом з міста. Він працює за номером телефону (050) 656-73-17.

"Хто не має можливості – вивеземо. Хто має можливість – організовано колонами в автомобілях", – заявив Борисенко.

Мер Борисполя також попросив мешканців міста, щоб вони заздалегідь підготувалися до евакуації з міста. А також наголосив на тому факті, що в Київській області до 07:00 23 березня оголошена посилена комендантська година. І до цього часу без особливої потреби залишати свої домівки не можна.