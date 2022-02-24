Мэр Борисполя рассказал детали о выстрелах в городе

Мэр Борисполя Владимир Борисенко рассказал детали о выстрелах, которые раздавались в городе 24 февраля.

По словам Борисенко, выстрелы, которые слышали жители Борисполя – это работа украинских ПВО.

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"Это работает наша армия, все находится под контролем. Работает наша армия по неизвестному летательному аппарату, скорее всего беспилотнику", – рассказал Борисенко.