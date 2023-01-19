Четверо подростков спасали детей после трагедии в Броварах: с юными героями встретился мэр
Источник:Игорь Сапожко
В среду, 18 января, в Броварах произошла ужасная авиакатастрофа. Обломки вертолета МВД упали на детский сад, который впоследствии загорелся.
Старшеклассники 5 и 8 лицеев города не растерялись и одними из первых бросились на помощь. Речь идет об Андрее Доценко, Антоне Прищепе, Викторе Комиссарове и Глебе Касьяне.
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Мэр поблагодарил юношей за отвагу
Глава Броваров встретился с местными супергероями. Он отметил, что ребята спасали малышей из горящего помещения, сконтактировали напуганных детей с их родителями, отводили малышей в безопасные места.
Встретился с героическими ребятами, искренне рад знакомству, искренне горжусь нашей молодежью!
– отметил Сапожко.
Кроме того, юноши организовали благотворительный сбор средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим 18 января.
Мэр Броваров встретился с юными спасателями / Фото Игоря Сапожко
Школьники города спасали детей после крушения
Четверо друзей-старшеклассников стали одними из первых, кто начал вытаскивать детей из горящего здания. Кроме того, ребята взяли у воспитателей фамилии и имена дошкольников. Благодаря этому смогли найти родителей четырех детей.
Также по словам ребят, автомобили, припаркованные по обе стороны дороги, серьезно осложнили работу экстренных служб.
Поэтому они вместе с другими неравнодушными осводобили проезд в учреждение для "скорых", спасателей и полиции. Для этого они оттащили машины, помешавшие проезду.
Что известно об авиатроще в Броварах
- Утром 18 января вертолет МВД упал рядом с детсадом в Броварах. Случилось это, когда в дошкольном заведении находились 73 ребенка. В результате авиакатастрофы пожаром было повреждено здание.
- Правительство создало специальную рабочую группу для расследования падения вертолета. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может занять много времени. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Так как собирают фактически каждую деталь вертолета.
- Кстати, в СБУ рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Диверсии тоже не исключают.
- Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале 24 Канала.