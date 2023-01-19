Четверо подростков спасали детей после трагедии в Броварах: с юными героями встретился мэр

В среду, 18 января, в Броварах произошла ужасная авиакатастрофа. Обломки вертолета МВД упали на детский сад, который впоследствии загорелся.

Старшеклассники 5 и 8 лицеев города не растерялись и одними из первых бросились на помощь. Речь идет об Андрее Доценко, Антоне Прищепе, Викторе Комиссарове и Глебе Касьяне.

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Мэр поблагодарил юношей за отвагу

Глава Броваров встретился с местными супергероями. Он отметил, что ребята спасали малышей из горящего помещения, сконтактировали напуганных детей с их родителями, отводили малышей в безопасные места.

Встретился с героическими ребятами, искренне рад знакомству, искренне горжусь нашей молодежью!

– отметил Сапожко.

Кроме того, юноши организовали благотворительный сбор средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим 18 января.

Мэр Броваров встретился с юными спасателями / Фото Игоря Сапожко

Школьники города спасали детей после крушения

Четверо друзей-старшеклассников стали одними из первых, кто начал вытаскивать детей из горящего здания. Кроме того, ребята взяли у воспитателей фамилии и имена дошкольников. Благодаря этому смогли найти родителей четырех детей.

Также по словам ребят, автомобили, припаркованные по обе стороны дороги, серьезно осложнили работу экстренных служб.

Поэтому они вместе с другими неравнодушными осводобили проезд в учреждение для "скорых", спасателей и полиции. Для этого они оттащили машины, помешавшие проезду.

Что известно об авиатроще в Броварах