Мэр Бучи призвал депутатов и коммунальщиков возвращаться в город

Мэр Бучи Анатолий Федорук обратился к депутатам, коммунальщикам и соцработникам. Он призвал их возвращаться в город.

Федорук попросил местных депутатов вернуться в город на этой неделе, чтобы мэрия начала работать как представительный орган.

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Нужно восстанавливать город

Также мэр попросил вернуться коммунальщиков, поскольку нужно восстанавливать критическую инфраструктуру, и социальных работников. Есть много работы по раздаче гуманитарной помощи населению. Обществу нужны медики. Федорук призвал возобновить работу центральной больницы.

Знаю, еще нет электричества, газа и связи, но есть план восстановления жизненно важной инфраструктуры в Буче и селах. Нужны специалисты, чтобы его реализовать. Если можете – возвращайтесь,

– сказал чиновник.

Он добавил, если война заставила вас уехать за границу, следует помогать Буче дистанционно.

Важно – В других освобожденных городах жертв может быть еще больше, – Зеленский: