Федорук попросив місцевих депутатів повернутись у місто цього тижня, аби мерія почала працювати як представницький орган.
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Потрібно відновлювати місто
Також мер попросив повернутись комунальників, оскільки треба відновлювати критичну інфраструктуру, та соціальних працівників. Є багато роботи з роздачі гуманітарної допомоги населенню. Громаді потрібні медики. Федорук закликав відновити роботу центральної лікарні.
Знаю, ще немає електрики, газу та зв‘язку, але є план з відновлення життєво важливої інфраструктури в Бучі та селах. Потрібні фахівці, щоб його втілити. Якщо можете – повертайтеся,
– сказав чиновник.
Він додав, якщо війна змусила вас виїхати за кордон, варто допомагати Бучі дистанційно.
Важливо – В інших звільнених містах жертв може бути ще більше, – Зеленський: