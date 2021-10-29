Мэр Чернигова может сорвать меморандум о тарифах на тепло, – Офис Президента

Чернигов может стать единственным в Украине городом, где для населения повысят тарифы на тепло. Местные власти могут проигнорировать ранее подписанный в Украине меморандум.

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Одессе представители местных властей отчитывались о том, как каждая область соблюдает меморандум. В частности, заслушали отчеты председателей или заместителей председателей областных государственных администраций.

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Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что во всех областях все главы городов соблюдают меморандум. О повышении тарифов для населения речи не идет. В то же время, есть исключение.

Но у нас есть одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление,

– подчеркнул Тимошенко.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что сразу 2 крупных теплоснабжающих предприятия Чернигова уже предоставили городским властям свои предложения по повышению тарифов для населения.

Профильная депутатская комиссия планирует рассмотреть решение.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский уже отреагировал на ситуацию. Он поручил Тимошенко, Чаусу и главе правления Нафтогаза Юрию Витренко убедить мэра Чернигова в важности соблюдения меморандума.

Кроме того, украинский лидер обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову. Президент подчеркнул необходимость наработать решение, которое бы защитило людей в таких ситуациях.

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