Мэр Чернигова требует от пограничников предоставить информацию о запрете его визита в Польшу

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к руководству Государственной пограничной службы с требованием предоставить ему информацию о том, кто давал устное указание запретить ему выезд в командировку в город Ряшев в Польше.

Копию письма он обнародовал на своей странице в социальной сети.

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У меня был необходимый пакет документов для пересечения государственной границы Украины. Начальник 1 группы инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" (тип А), капитан Митрополит Ольга Григорьевна приняла решение об отказе в пересечении государственной границы, что не содержит ссылки на причину отказа в выезде в г. Ряшев в Польше и является необоснованным,

– написал Атрошенко.

Городской голова Чернигова в письме отметил, что решение об отказе было принято инспектором на основании устного указания.

"Во время общения со мной, капитан Митрополит О.Г. сообщила о наличии "устного указания" об отказе лично мне в пересечении государственной границы Украины", – пояснил он.

Атрошенко требует от председателя Государственной пограничной службы предоставить официальный ответ, почему ему отказали в выезде в командировку в Польшу.

Прошу Вас ответить на вопрос: давали ли вы лично или по вашему приказу ваши непосредственные подчиненные дали противоправное "устное указание" инспекторам пункта пропуска "Краковец" относительно запрета Черниговскому городскому голове Атрошенко В.А. выезда за границу? Если давали, то по просьбе какого должностного лица?,

– указано в документе.

Напомним, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко был намерен уехать 19 июня в Польшу, чтобы подписать там соглашение о партнерстве и помощи возглавляемому им городу. Но должностного лица не выпустили украинские пограничники.

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