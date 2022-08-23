Мэр Днепра подтвердил падение обломков ракет на дома: оставайтесь в укрытиях

В Днепре раздались взрывы. Мэр города Борис Филатов заявил, что на частные дома упали обломки ракет.

В Днепре продолжается воздушная тревога. Мэр призвал жителей Днепра оставаться в укрытиях.

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В Днепре снова неспокойно

Около 11 утра в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии после этого в регионе объявили о продолжающейся до сих пор воздушной тревоге.

Жителей области призывают находиться в укрытиях. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что обломки ракет упали на частные дома. Детали сообщат впоследствии.

Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Подробности позже. Ждем официальную информацию от Военной Администрации,

– сказал Филатов.

Оккупанты беспощадно обстреливают Днепропетровщину

В последнее время российские захватчики часто обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего страдает Никопольский район, поскольку совсем рядом оккупирован Энергодар. Оттуда до Никополя легко дотягивается вражеская артиллерия.

Сегодня ночью оккупанты ударили "Ураганами" по Криворожскому району и убили 45-летнюю женщину. Ее муж находится в больнице с ранениями, а дом семьи изуродован.

Досталось и Никопольскому району. По Марганецкой этой ночью россияне дважды били из артиллерии. Туда прилетели 13 снарядов, в результате чего пострадали 2 пожилых женщины, 1 из них госпитализировали. По Красногригорьевской общине тоже была враждебная артиллерия. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью россияне тоже трижды обстреляли Никопольский район – пострадали 4 пенсионера, 2 из них госпитализировали в больницу. Тогда же оккупанты били из "Градов" и "Ураганов" по Криворожскому и Синельниковскому районам.

Не распространяйте адреса прилетов и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.

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