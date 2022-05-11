Мэр Гуляйполя призвал гражданских выехать в более безопасные города: главное о ситуации в Запорожье

По состоянию на вечер 10 мая военная ситуация в Запорожье не претерпела больших изменений. Впрочем, в некоторых районах области продолжались вражеские обстрелы и местных жителей призывают быть особенно осторожными.

Запорожская ОВА опубликовала обширное сведение по актуальной ситуации в регионе. Главное о событиях в области – читайте дальше.

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Ситуация в Запорожской области на вечер 10 мая

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск на Запорожском направлении. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи населенных пунктов Пологи, Орехово и Гуляйполе.

Из-за сложной военной ситуации и активных боевых действий вблизи Гуляйполя, мэр города Сергей Ярмак призвал горожан эвакуироваться в более безопасные населенные пункты, находящиеся под контролем Украины.

В течение 10 мая российские оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехово, в результате чего ранения получили 8 граждан Украины, а один человек погиб. Пострадавших госпитализировали в больницы областного центра – Запорожье.

Из-за обострения военных действий и усиления интенсивности вражеских обстрелов, учитывая ситуацию, в Орехово приостановлена работа пункта оказания гуманитарной помощи.

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Вместе с тем, днем ранее, 9 мая, российские оккупанты из артиллерии обстреляли авто с гражданскими вблизи села Белогорье в Пологовском районе. В результате прямого попадания снаряда, автомобиль подорвался на блокпосте оккупантов – один пассажир умер на месте, а водитель получил ранение.

При этом, отмечают в Запорожской ОВА, оккупанты продолжают расширять фейки, что якобы ВСУ обстреливают мирное население области. В частности, 10 мая пытались снова переложить вину за собственные обстрелы села Гладкое Васильевского района на украинских военных.

Оккупанты воруют музейные экспонаты, зерно и овощи

В военно-гражданской администрации также добавили, что на оккупированных территориях Запорожской области усиливается сотрудничество с крымскими "предпринимателями". Так, зерно и семена из Полог, хранящиеся в хранилищах, захватчики готовят к транспортировке в Россию.

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Кроме того, из временно оккупированного Энергодара выехала колонна российских грузовиков, загруженных украинским зерном. Она под охраной направилась в направлении Каменки-Днепровской и пытается добраться до временно оккупированного Крыма. Кроме зерна, россияне свозят в полуостров еще и украденные овощи.

Между тем, Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту хищения россиянами национальных ценностей украинского народа из музея в Мелитополе. Речь идет, в частности, и о коллекции скифского золота.

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