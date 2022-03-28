Мэр Херсона призвал не распространять фейки и заверил, что будет до конца верен городу

Мэр Херсона Игорь Колыхаев в своем сообщении в фейсбуке напомнил, что находимся в стадии информационной войны, которая не менее важна, чем бои с оружием в руках.

По его словам, он останется верен Херсону и каждому, кто не продал своих земляков и украинский флаг.

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Кроме того, он призвал граждан подписываться на телеграм Горсовета и помогать распространять правдивые новости о Херсоне. Без слухов, сплетен и провокаций, которыми сегодня кишит интернет.

Телеграм Горсовета Херсона по ссылке – здесь

Не пугайте сами себя и не будьте помощниками провокаторов, создавая им рейтинги своим вниманием и разносом лживой информации. Покой. Аналитика Патриотизм. Характер. Только так мы сможем победить,

– отметил Игорь Колыхаев.

Также добавил, что все заявления об исчезновении людей и мародерстве, которые люди оставляли на сайте горсовета и охране в здании мэрии, взяты в работу.

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