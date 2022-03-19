Мэр Иркутского района написал о гибели уроженца края и выдал две "военные тайны"

Мэр Иркутского района России Леонид Фролов написал пост о гибели в Украине уроженца Иркутска Валерия Березовского.

Эту информацию подтверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте также Еще одного российского спецназовца отправили "домой"

Свои пост-некролог чиновник выдал сразу две "военные тайны".

1. Указал, что погибший уже воевал в Украине по контракту 2014 года, когда российские войска "официально" на Донбассе не были.

2. В феврале 2022 года погибший отправился на границу с Украиной не на учебу, а в командировку, указывающую на заранее спланированную военную операцию.

Такой пост окончательно разрушает многолетний миф России об "ихтамнете" и "гражданской войне на Востоке Украины".

Кроме того, подтверждает тот факт, что военное вторжение в Украину было целенаправленной и заранее подготовленной спецоперацией Кремля.

Несколько часов после публикации поста Фролов убрал из текста фразу о командировке контрактника Березовского в 2014 году в Украину. Но "скрины не горят".