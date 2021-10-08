В Яремчанском городском совете сообщили, что городской голова пока не может предоставить информацию из первых уст. Поскольку продолжаются обследования и к нему доступ имеют только врачи.

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Мэр попал в ДТП. Спасибо всем за слова поддержки и волнение. Глава общины в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы,

– добавили в горсовете.

Что говорят в полиции

В полиции в Ивано-Франковской области отметили, что авария произошла в Яремче около 20:00. В результате столкновения двух транспортных средств в больницу госпитализированы водители.

Как предварительно установили, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанской территориальной общины, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надвирнянщины,

– говорят правоохранители.

В результате ДТП с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя. Водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner отобрана кровь на проверку состояния опьянения.

Обратите внимание! Следователи начали уголовное производство. Сейчас проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



В Яремче произошло ДТП с участием двух автомобилей / Фото ГСЧС